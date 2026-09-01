В Минск пришла новая сеть косметики и товаров для дома Oliva.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, первый магазин в столице заработал в Чижовке на проезде Голодеда, 13. На полках — тысячи товаров по низким ценам.

Oliva принадлежит группе компаний «Доброном», которая также развивает сети «Копеечка» и «МАЯК». После открытия первого магазина в Гомеле и выхода в Минск сеть планирует масштабное расширение по всей Беларуси.

Новый ритейлер будет развиваться в сегменте дрогери с фокусом на низкие цены. Ставка сделана на декоративную и уходовую косметику, парфюмерию, средства гигиены и бытовой химии. Их дополняют товары для дома, детей и домашних животных.

Минский магазин площадью около 100 «квадратов» относится к формату «у дома». На полках собрали товары из Беларуси и других стран. Ассортимент отличается от других магазинов.

Из косметики и средств гигиены здесь можно найти мицеллярную воду Garnier (400 мл) за 12,99 рубля, набор из шампуня Elseve (400 мл) и бальзама 300 мл за 10,59, зубную пасту Colgate за 4,49 и антиперспирант «Рексона» (40 мл) за 7,99. Упаковка из восьми трехслойных рулонов туалетной бумаги Papia стоит 6,79 рубля.

В отделе бытовой химии можно взять средство для посуды Fairy (450 мл) .за 4,79 рубля, порошок Tide (2,5 кг) — за 14,99, кондиционер «Вернель» (1,82 л) — за 11,99. Упаковка Bimax с 80 капсулами для стирки стоит 39,99 рубля.

«Мы начинаем свое развитие в Беларуси. Минск и Гомель стали первыми городами. где открылись магазины новой сети, но вскоре их можно будет найти и в других городах. Планы у нас масштабные, и мы видим большой спрос среди населения на качественные непродовольственные товары по низким ценам. Мы видим своей миссией помочь потребителям экономить на покупке добротной косметики, парфюмерии, средств гигиены, товаров для дома, детей и питомцев», — отмечают в сети Oliva.

В магазине действует бонусная «Добрая карта», которую бесплатно оформляют на кассе. До 11 октября по ней начисляют удвоенные бонусы. Также действует кэшбэк 20% от суммы покупки товаров для ухода за волосами и полостью рта. Некоторые товары можно взять по акции «2+1=3».

Первый минский магазин Oliva работает ежедневно с 09:00 до 22:00 в Чижовке на проезде Голодеда, 13.