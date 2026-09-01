МТС подвел итоги летнего этапа развития 4G для своих абонентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, за три месяца включены в сеть и модернизированы более 200 базовых станций по всей Беларуси. Это позволило улучшить качество мобильного интернета по технологии LTE и голосовых вызовов VoLTE в 32 районах страны.

Почти половина включенных летом базовых станций работают в полосе 2600 МГц, которая раскрывает максимум возможностей сети 4G. Еще около 40% задействованы в диапазоне 1800 МГц: он дает грамотный баланс между широтой покрытия и пропускной способностью. Такой подход позволяет гибко адаптировать сеть под разные сценарии — от плотной городской застройки до сельской местности и транспортных коридоров.

Только в августе запущено и модернизировано более 70 базовых станций — как в Минске, Гомеле и Могилеве, так и в совсем небольших населенных пунктах Минской, Брестской, Гомельской и Гродненской областей. Таким образом улучшается качество связи там, где она особенно востребована, и повышается емкость сети в местах с растущим спросом.

Работы по развитию 4G и 5G продолжаются в рамках стратегического партнерства с компаний beCloud, которая предоставляет доступ к инфраструктуре. Параллельно с расширением 4G усиливается и 5G, где поэтапно наращивается ресурс сети для обеспечения «гигабитных» скоростей. В течение лета эти работы затронули сразу 80 объектов связи во всех городах присутствия пятого поколения. Ознакомиться с зонами обслуживания 4G и 5G можно на сайте МТС.

Справочно:

МТС — провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой «БелГИЭ» и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».

В 2015 году МТС первым в стране предоставил пользователям доступ к 4G, а в 2022 году — запустил голосовые вызовы по технологии VoLTE. Мобильным интернетом 5G абоненты могут пользоваться с начала апреля.