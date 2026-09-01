В Mark Formelle прислушались к просьбам выпустить коллекцию plus size. В новой капсуле «Ритмы повседневности» представлена одежда с размерной линейкой до 6XL.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, в коллекцию вошли базовые джемперы, свитшоты, рубашки и джинсы – все, из чего собирается повседневный гардероб. При их разработке учитывали особенности фигуры и актуальные тенденции. Каждая модель прошла несколько примерок на реальных фигурах.

«Девушки plus size годами слышат одно и то же: „Такого размера нет“, „Поищите в другом отделе“. Мы услышали этот запрос и создали капсулу с размерной линейкой до 6XL. Наконец, размер перестал быть проблемой, а на первое место вышли стиль, комфорт и удобная посадка. Мы хотим, чтобы каждая женщина, независимо от параметров, чувствовала себя уверенно, красиво и комфортно», – признаются в Mark Formelle.

Цены на джемперы из капсулы – 54,99 рубля. Рубашки, свитшоты и брюки стоят от 69.99 рубля, а джинсы – 99.99.

Новую капсулу уже можно найти во всех фирменных магазинах Mark Formelle или заказать онлайн с бесплатной доставкой по Беларуси.