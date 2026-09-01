|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
MARK FORMELLE ВЫПУСТИЛ КОЛЛЕКЦИЮ PLUS SIZE ДО 6XL
12:07 28.09.2026
В Mark Formelle прислушались к просьбам выпустить коллекцию plus size. В новой капсуле «Ритмы повседневности» представлена одежда с размерной линейкой до 6XL.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, в коллекцию вошли базовые джемперы, свитшоты, рубашки и джинсы – все, из чего собирается повседневный гардероб. При их разработке учитывали особенности фигуры и актуальные тенденции. Каждая модель прошла несколько примерок на реальных фигурах.
«Девушки plus size годами слышат одно и то же: „Такого размера нет“, „Поищите в другом отделе“. Мы услышали этот запрос и создали капсулу с размерной линейкой до 6XL. Наконец, размер перестал быть проблемой, а на первое место вышли стиль, комфорт и удобная посадка. Мы хотим, чтобы каждая женщина, независимо от параметров, чувствовала себя уверенно, красиво и комфортно», – признаются в Mark Formelle.
Цены на джемперы из капсулы – 54,99 рубля. Рубашки, свитшоты и брюки стоят от 69.99 рубля, а джинсы – 99.99.
Новую капсулу уже можно найти во всех фирменных магазинах Mark Formelle или заказать онлайн с бесплатной доставкой по Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2026
Курсы в банках
на 28.09.2026
Конвертация в банках
на 28.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте