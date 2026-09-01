На улице Революционной, 24а в Минске вовсю идут работы по созданию современного многофункционального пространства внутри реконструируемого здания, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Проект, реализуемый под контролем заказчика КУП «Мінская спадчына», предусматривает полное сохранение визуального облика квартала. Архитектурное решение четырехэтажного объекта гармонично впишется в ритм соседних фасадов и не нарушит обзор исторических доминант центра столицы.

На строительной площадке силами СУ-3 Стройтреста № 1 сейчас выполняются ключевые наружные работы. Фасад здания находится в процессе утепления и оштукатуривания, параллельно строители ведут монтаж оконных систем, включая противопожарные блоки на стыках со смежными строениями. На готовый металлический каркас кровли специалисты начинают монтировать долговечное ломаное фальцевое покрытие.

Внутренняя инфраструктура здания приводится в соответствие с требованиями к абсолютному комфорту коммерческих площадей. Инженеры завершают прокладку черновых электросетей, распределение воздуховодов и приступают к монтажу венткамер и теплопунктов. Финальный этап устройства перегородок из гипсокартона позволяет подрядчику оперативно переходить к внутренней отделке — шпатлевание стен начнется уже на текущей неделе.