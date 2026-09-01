ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПОРЯДКА 26 ТЫС. ВАКАНСИЙ ПРЕДЛОЖАТ НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЯРМАРКЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДОВ


10:40 28.09.2026

В Беларуси стартовало масштабное социальное мероприятие, направленное на содействие занятости граждан старшего возраста и людей с ограниченными возможностями. III республиканская ярмарка вакансий пройдет во всех регионах страны с 28 сентября по 2 октября, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

В областных центрах и крупных городах площадки будут открыты не менее двух дней. Соискателям предложат широкий выбор вариантов трудоустройства в самых разных сферах, включая промышленность, торговлю и сельское хозяйство. Свои вакансии представят более 2,5 тысяч нанимателей. Среди них — крупнейшие предприятия страны, такие как «Нафтан», «Минский метрополитен», «Евроторг», «Беллакт» и «Бархим». Всего в рамках 153 запланированных «серебряных» ярмарок компании готовы предоставить около 26 тысяч свободных рабочих мест.

Помимо встреч с работодателями, участники смогут получить правовую поддержку. Специалисты проведут индивидуальные консультации по вопросам законодательства о занятости, социальном обслуживании и пенсионном обеспечении. Также на мероприятиях будут работать представители общественных объединений инвалидов.

Подобный формат доказал свою эффективность на практике. Напомним, в прошлом году аналогичные ярмарки посетили более 9,1 тысячи человек, из которых 4 тысячи смогли договориться о последующем трудоустройстве. В целом по стране сегодня продолжает работать почти каждый четвертый пенсионер, а доля занятых среди инвалидов, имеющих трудовые рекомендации, превышает 60%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2026
валюта курс
EUR 3.4418
USD 3.0257
RUB 3.5891
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4404 -0.0006
USD 3.0257 -0.0019
RUB 3.5891 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4400
USD 3.0150 3.0200
RUB 3.4120 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 28.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1400 1.1440
EUR/RUB 96.4000 100.5900
USD/RUB 84.6000 88.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте