В Беларуси стартовало масштабное социальное мероприятие, направленное на содействие занятости граждан старшего возраста и людей с ограниченными возможностями. III республиканская ярмарка вакансий пройдет во всех регионах страны с 28 сентября по 2 октября, сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

В областных центрах и крупных городах площадки будут открыты не менее двух дней. Соискателям предложат широкий выбор вариантов трудоустройства в самых разных сферах, включая промышленность, торговлю и сельское хозяйство. Свои вакансии представят более 2,5 тысяч нанимателей. Среди них — крупнейшие предприятия страны, такие как «Нафтан», «Минский метрополитен», «Евроторг», «Беллакт» и «Бархим». Всего в рамках 153 запланированных «серебряных» ярмарок компании готовы предоставить около 26 тысяч свободных рабочих мест.

Помимо встреч с работодателями, участники смогут получить правовую поддержку. Специалисты проведут индивидуальные консультации по вопросам законодательства о занятости, социальном обслуживании и пенсионном обеспечении. Также на мероприятиях будут работать представители общественных объединений инвалидов.

Подобный формат доказал свою эффективность на практике. Напомним, в прошлом году аналогичные ярмарки посетили более 9,1 тысячи человек, из которых 4 тысячи смогли договориться о последующем трудоустройстве. В целом по стране сегодня продолжает работать почти каждый четвертый пенсионер, а доля занятых среди инвалидов, имеющих трудовые рекомендации, превышает 60%.