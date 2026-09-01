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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УБРАНО 48% ПЛОЩАДЕЙ КАРТОФЕЛЯ


10:33 28.09.2026

В Беларуси продолжается активная уборка урожая «второго хлеба». На сегодняшний день картофель выкопан с 48% запланированных площадей, что составляет более 10 тыс. гектаров из намеченных 22 тыс., сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Всего аграрии страны уже накопили 351 тыс. тонн клубней. При этом средняя урожайность по республике демонстрирует хорошие показатели и составляет 334 центнеров с гектара.

В региональном разрезе лидирующие позиции по валовому сбору на данный момент занимают хозяйства центрального и восточного регионов. Так, в Минской области накопано 85 тыс. тонн картофеля, а в Могилевской — 93 тыс. тонн. Не отстают и южные области: в Брестском регионе собрано 79 тыс. тонн, а в Гомельском — 37 тыс. тонн. Замыкают областную сводку аграрии Гродненщины и Витебщины, где намолочено 35 и 22 тыс. тонн картофеля соответственно. Сбор урожая в регионах продолжается в плановом режиме.
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