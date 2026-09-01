В Минске появилась новая точка быстрой зарядки для электромобилей Zaryadka.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, на улице Скрыганова, 14, в ЖК «Каскад» уже работают три станции мощностью 120 кВт, рассчитанные на одновременную зарядку до шести автомобилей.

На новой локации установлены две станции с разъемами GB/T и GB/T, еще одна оснащена разъемами GB/T и CCS. Это позволяет заряжать электромобили с разными типами подключения.

Точка находится в оживленном районе рядом с Кальварийской: поблизости жилые дома, офисы и медицинский центр, а до центра города можно быстро добраться.

Зарядка на новой станции сейчас стоит 0,73 рубля за кВт•ч. В ближайшее время здесь также планируют ввести ночной тариф по 0,48 рубля за кВт•ч, поэтому заряжать автомобиль ночью будет заметно выгоднее.

«Скрыганова — место, где зарядная инфраструктура давно нужна: здесь плотная жилая застройка, офисы, медицинский центр, рядом Кальварийская и центр города. Мы постарались сделать локацию максимально удобной для повседневных маршрутов. Сразу шесть машин могут заряжаться одновременно, поэтому рассчитываем, что новая точка заметно упростит жизнь электромобилистам в этом районе», — рассказали представители сети.

Новая локация по адресу ул. Скрыганова, 14 уже доступна для водителей. Здесь можно одновременно заряжать до шести электромобилей, а мощность каждой станции составляет 120 кВт.