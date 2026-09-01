Экономика РБ

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

09:08 28.09.2026 Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич на площадке РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм" провела совещание по актуальным вопросам развития белорусского кинематографа с представителями кинокомпаний, кинопрокатных организаций и творческого сообщества. Как сообщает пресс-служба Правительства, участники рассмотрели ключевые аспекты стратегического развития отрасли на среднесрочную перспективу. Особое внимание было уделено экономическим механизмам поддержки кинопроизводства и повышению эффективности государственного финансирования. Стороны обсудили текущее состояние рынка кинопроката, меры по стимулированию зрительского интереса к национальному кино, роста кассовых сборов, перспективы дальнейшей работы по укреплению конкурентоспособности белорусского кино как на внутреннем, так и на международном рынке и совершенствания продвижения белорусских фильмов.