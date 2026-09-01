|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
09:08 28.09.2026
Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич на площадке РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм" провела совещание по актуальным вопросам развития белорусского кинематографа с представителями кинокомпаний, кинопрокатных организаций и творческого сообщества.
Как сообщает пресс-служба Правительства, участники рассмотрели ключевые аспекты стратегического развития отрасли на среднесрочную перспективу. Особое внимание было уделено экономическим механизмам поддержки кинопроизводства и повышению эффективности государственного финансирования.
Стороны обсудили текущее состояние рынка кинопроката, меры по стимулированию зрительского интереса к национальному кино, роста кассовых сборов, перспективы дальнейшей работы по укреплению конкурентоспособности белорусского кино как на внутреннем, так и на международном рынке и совершенствания продвижения белорусских фильмов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 28.09.2026
Курсы в банках
на 28.09.2026
Конвертация в банках
на 28.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте