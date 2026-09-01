Экономика РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОС НА 0,9%

16:50 25.09.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-август 2026 г. в текущих ценах составил 21 350,8 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 0,9% к уровню января-августа 2025 г.