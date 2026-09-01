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Экономика РБ
БЕЛОРУССКИЙ СЫР МААСДАМ ВЗЯЛ ГРАН-ПРИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ «МОЛОЧНЫЙ УСПЕХ»
15:23 25.09.2026
Продукция компании «Савушкин» завоевала высшие награды на международном дегустационном конкурсе «Молочный успех» в Сочи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Савушкин», высшей награды конкурса — гран-при — удостоен сыр «Брест-Литовск Маасдам». Экспертное жюри оценило его фирменный выразительный сладковато-ореховый вкус и безукоризненный рисунок с крупными «глазками», подтвердив статус настоящего сыродельного шедевра.
Золото завоевали два глазированных сырка: «ТОП» со вкусом «Карамель» и «Брест-Литовск Вареная сгущенка». Такая же награда у творожного сливочного сыра SVEŽA. Серебро получили ПП-хиты: высокобелковый йогурт TEOS и творог мягкий нежный «Савушкин».
«Победа на „Молочном успехе“ — это наше вдохновение, — отмечает директор по маркетингу компании «Савушкин» Кристина Хоровец. — Приятно видеть, что наши бренды — „Брест-Литовск“, SVEŽA, „ТОП“ — получают высшие баллы у независимого жюри. Но главное — они остаются постоянным выбором миллионов семей в различных уголках мира».
Всего за награды конкурса в этом году боролись 126 образцов молочной продукции от крупнейших производителей Евразийского экономического союза. Члены жюри вслепую, не зная производителей, по десятибалльной шкале оценивали качество и вкус конкурсных образцов.
«Савушкин» — один из стратегических бизнесов группы компаний SANTA, специализирующийся на выпуске натуральной молочной продукции и сыров, лидер белорусской молочной промышленности. Компания создает продукты для активной и здоровой жизни. В Беларуси и России молочные продукты от «Савушкин» – в числе самых востребованных на рынке.
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