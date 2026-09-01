Экономика РБ

МИНСКИЙ АВТОЗАВОД ПОСТАВИТ 40 НОВЫХ АВТОБУСОВ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПЕРЕВОЗЧИКУ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

14:44 25.09.2026 Минский автомобильный завод поставит 40 новых автобусов муниципальному перевозчику во Владивостоке, сообщает Telegram-канал предприятия. Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин, автобусы производства белорусского завода МАЗ уже зарекомендовали себя в работе на городских маршрутах. 15 единиц МАЗ 206 уже на пути в столицу Приморья, также согласно контракту наше предприятие продолжает осуществлять поэтапную поставку 25 автобусов МАЗ 303.