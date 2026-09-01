|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНСКИЙ АВТОЗАВОД ПОСТАВИТ 40 НОВЫХ АВТОБУСОВ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПЕРЕВОЗЧИКУ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
14:44 25.09.2026
Минский автомобильный завод поставит 40 новых автобусов муниципальному перевозчику во Владивостоке, сообщает Telegram-канал предприятия.
Как рассказал заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин, автобусы производства белорусского завода МАЗ уже зарекомендовали себя в работе на городских маршрутах.
15 единиц МАЗ 206 уже на пути в столицу Приморья, также согласно контракту наше предприятие продолжает осуществлять поэтапную поставку 25 автобусов МАЗ 303.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2026
Курсы в банках
на 25.09.2026
Конвертация в банках
на 25.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте