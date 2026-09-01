|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В РАМКАХ «РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ» УЖЕ ЗАПУСТИЛИ 20 НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
14:36 25.09.2026
В рамках «Региональной инициативы» уже запустили 20 новых производств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, механизм поддержки инвестпроектов под этим зонтичным брендом сейчас широко востребован бизнесом. По состоянию на 1 сентября 2026 года в перечень инициативы включено порядка 470 проектов общей стоимостью 9,4 миллиарда рублей. При этом объем инвестиций на текущий год оценивается примерно в 2,6 миллиарда рублей. На данный момент каждая третья бизнес-идея уже получила банковское финансирование и перешла в стадию реализации.
В отраслевой структуре портфеля доминируют производственные направления: выпуск стройматериалов, машин и оборудования, деревообработка, а также пищевая, целлюлозно‑бумажная и химическая промышленность. Кроме того, активно поддерживается туристическая инфраструктура, где заявлено более 150 проектов.
Первые практические результаты работы механизма уже налицо. Благодаря запуску 20 готовых проектов в стране появились новые мощности по выпуску продуктов питания, химической и деревообрабатывающей продукции, машиностроения и электрооборудования. Также в рамках их реализации было создано 50 новых рабочих мест.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2026
Курсы в банках
на 25.09.2026
Конвертация в банках
на 25.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте