На Международном форуме «Технопром» эксперты обсудили, как экологические факторы, образ жизни и профилактическая медицина влияют на продолжительность и качество жизни. Панельная дискуссия «Здоровьесбережение и повышение качества жизни как синергия экологического благополучия и превентивной медицины» объединила специалистов в области медицины, экологии, охраны труда и городской среды.

Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, обратила внимание на экологические факторы, которые влияют на здоровье человека: загрязнение воздуха, шум и химическое загрязнение. При этом, по ее словам, их вклад в потерю лет жизни меньше, чем у поведенческих и метаболических рисков, но масштаб воздействия не позволяет оставлять эту проблему без внимания.

К основным экологическим угрозам относятся загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами, соединениями азота, промышленными и транспортными выбросами, а также шумовое и химическое загрязнение.

При этом здоровье человека зависит не только от состояния окружающей среды. Существенную роль играют поведенческие факторы – в частности, курение. По словам Ларисы Попович, «курение вместе с негативными факторами окружающей среды работает на общую мишень, усиливая повреждение сосудов. И синергетический эффект вызывает повреждений больше, чем вызывала бы просто сумма влияния двух факторов».

Поэтому, по ее мнению, «нужно использовать накопленный мировой опыт и использовать максимально прагматичный подход, чтобы воздействовать как на поведенческие факторы риска, используя все доступные инструменты, включая новые продукты с пониженным риском, так и на решение экологических проблем».

Отдельно эксперты рассмотрели влияние городской среды. Экология – это не только качество воздуха и воды, но и условия, в которых человек живет. Исследования показывают: правильно высаженные деревья могут снизить уровень шума на 5 - 10%, а это напрямую влияет на качество сна и уровень стресса.

Еще один важный аспект здоровьесбережения – условия труда. Значительную часть жизни человек проводит на работе, поэтому на его здоровье влияют организация рабочего пространства, питание, физическая активность и воздействие профессиональных факторов.

Главный специалист-профпатолог Сибирского федерального округа, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Елена Потеряева отметила, что для многих регионов сегодня актуальны вопросы снижения эколого-профессиональных рисков. При этом корпоративные программы здоровья позволяют комплексно работать с факторами риска непосредственно в организованных коллективах. «Сегодня мы возвращаемся к принципам корпоративной медицины. Это система мероприятий, направленных на снижение рисков, которые обусловлены разными факторами, но на рабочем месте. Именно на корпоративные программы мы возлагаем большие надежды в плане оздоровления работающих коллективов. Потому что в организованных коллективах проще реализовывать принципы оздоровления, проще мотивировать граждан к здоровому образу жизни», - отметила Елена Потеряева.

В качестве одного из примеров она привела влияние курения на состояние дыхательной системы. По представленным данным, распространенность хронического бронхита среди курильщиков - 93% против 50% - в группе некурящих; распространенность выраженной дыхательной недостаточности среди курильщиков выше примерно в 2,5 раза. «Курение - это самый, наверное, первый и важный фактор риска. Мы предлагаем те программы снижения вреда от курения, которые сегодня научно обоснованы и повсеместно внедряются», - подчеркнула Елена Потеряева.

Тема профилактики заболеваний продолжилась в выступлении главного внештатного специалиста-онколога Министерства здравоохранения Красноярского края, доктора медицинских наук, профессора Руслана Зукова. Он остановился на профилактике рака легкого и подходах к снижению вреда от курения.

По словам эксперта, «необходимо рассмотреть стратегию снижения вредного воздействия, потому что, к сожалению, запретить курение полностью невозможно. «Есть множество публикаций, которые говорят о том, что, например, средства нагревания табака могут быть использованы в качестве такой технологии снижения вреда. Профессиональное сообщество говорит о необходимости отказа от курения, но если это невозможно, то о переходе на продукты с пониженным риском. Однако это все должно быть четко регламентировано, государством», - подчеркнул Руслан Зуков.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что здоровьесбережение требует комплексного подхода. Экологическое благополучие, безопасные условия труда, профилактика заболеваний, коррекция факторов риска и просвещение должны дополнять друг друга. Инструменты для сохранения здоровья, включая принципы модификации (снижения) факторов риска, уже разработаны: важно применять их на практике – на

уровне городской среды, предприятий, медицинских организаций и каждого отдельного человека.