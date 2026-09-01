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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОРУЧИЛ НАРАЩИВАТЬ ВЫПУСК И ЭКСПОРТ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ


13:04 25.09.2026

Александр Лукашенко 25 сентября совершил рабочую поездку в Логойский район Минской области, где посетил ООО «АМКОДОР-ЛЕСМАШ», сообщает пресс-служба президента.

Началась поездка с обсуждения хода посевной кампании. Главе государства доложили, что в Минской области засеяно 70% запланированных площадей озимых, завершить работы планируется к 5 октября. Лукашенко подчеркнул, что сев нужно провести мгновенно, поскольку с учетом погоды у аграриев остается около недели, чтобы уложиться в агротехнические сроки и обеспечить хорошие всходы.

После этого президент перешел к теме лесозаготовительной отрасли. Ему доложили, что техника «АМКОДОР» занимает 52% общего парка лесозаготовительных машин в стране, а предприятие в Логойске вышло на проектную мощность в 120 единиц в год. При прогнозируемом среднем потреблении до 100 машин ежегодно до 2030 года эти мощности позволяют не только закрыть внутренние потребности, но и поставлять технику на экспорт. Лукашенко отметил, что без современных харвестеров и форвардеров работа в лесу невозможна, и потребовал повышать качество продукции, обратившись к генеральному директору ОАО «АМКОДОР» Александру Ефимову с указанием «подтолкнуть» холдинг вверх.

Отдельное внимание глава государства уделил экспортному направлению. По его словам, необходимо помогать россиянам в лесу и активнее занимать освобождающиеся рынки. «Надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет», — заявил Лукашенко, призвав не расслабляться и усиливать заготовку леса внутри страны. Он также напомнил о договоренностях с Оманом о строительстве целлюлозно-картонного комбината и отметил, что азиатские партнеры сразу ставят вопросы по мебели, лесу и бумаге.

В ходе посещения предприятия президент поинтересовался у министра лесного хозяйства Сергея Ульдиновича качеством отечественной техники. Министр признал, что определенные проблемы имелись, но большинство из них решено. «Если тебя устраивает, тебе и отвечать за все косяки в лесу, которые я вижу», — предупредил Лукашенко. Глава государства также указал на необходимость расширения производственных площадей: по словам Ефимова, в действующих корпусах нарастить выпуск техники невозможно, однако резерв для развития за счет увеличения площадей у предприятия есть.
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