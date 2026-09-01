В рамках системной работы по поддержке МСП в регионах директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович сегодня посетила г.Щучин, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Ольга Русинович встретилась с представителями бизнес-сообщества региона, рассказала о действующих мерах поддержки МСП. С предпринимателями рассмотрели проблемные вопросы и возможные пути их решения. Среди озвученных тем – сложности при осуществлении строительных работ, отсутствие распределения молодых специалистов в частные компании, значительные объемы статистической отчетности.

Руководитель департамента также ознакомилась с деятельностью центра поддержки предпринимательства ООО «СЕЛБИСервис», обсудила с его руководителем перспективы расширения поддержки инициативных жителей района.

Формат выездных диалоговых площадок позволяет напрямую слышать запросы бизнеса и оперативно реагировать на них. Такие встречи в регионах будут продолжены.