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Экономика РБ
РАЗВИТИЕ МСП В РЕГИОНАХ: МИНЭКОНОМИКИ РАСШИРЯЕТ ПРАКТИКУ ВЫЕЗДНЫХ ДИАЛОГОВЫХ ПЛОЩАДОК
12:39 25.09.2026
В рамках системной работы по поддержке МСП в регионах директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович сегодня посетила г.Щучин, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Ольга Русинович встретилась с представителями бизнес-сообщества региона, рассказала о действующих мерах поддержки МСП. С предпринимателями рассмотрели проблемные вопросы и возможные пути их решения. Среди озвученных тем – сложности при осуществлении строительных работ, отсутствие распределения молодых специалистов в частные компании, значительные объемы статистической отчетности.
Руководитель департамента также ознакомилась с деятельностью центра поддержки предпринимательства ООО «СЕЛБИСервис», обсудила с его руководителем перспективы расширения поддержки инициативных жителей района.
Формат выездных диалоговых площадок позволяет напрямую слышать запросы бизнеса и оперативно реагировать на них. Такие встречи в регионах будут продолжены.
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