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Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОСТАВИЛА 6,2%
12:21 25.09.2026
За январь-июль 2026 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций г. Минска (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов) составила 7,4%, рентабельность продаж – 6,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, дебиторская задолженность на 1 августа 2026 г. составила 49 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,8 млрд. рублей, или 7,7% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 августа 2026 г. составила 52,5 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3,3 млрд. рублей, или 6,2% от общего объема кредиторской задолженности.
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