Активность соискателей на рынке труда с начала года остаётся высокой, но конкуренция снижается за счёт умеренного роста числа вакансий во всех регионах Беларуси. Больше всего соискателей на вакансию в Гомельской области, меньше – в Минской. Результатами исследования поделился сервис rabota.by

На начало сентября конкуренция за рабочие места во всех регионах Беларуси оставалась выше оптимального уровня в 6-8 активных резюме на вакансию. При этом по сравнению с январём показатель снизился: соискателям стало немного проще искать работу.

Самая низкая конкуренция – в Минской области: в январе на одно место претендовало почти 12 человек, в августе – немногим больше 10. В этом регионе искать работу легче, чем в остальных, хотя показатель всё ещё выше нормы.

На втором месте оказалась Могилевская область, где 11 резюме на одну вакансию. Третью позицию занимает Брестская область – более 11 кандидатов на одно место. В Витебской области почти 12 резюме на одну вакансию, а в Гродненской 12 претендентов.

Самая высокая конкуренция – в Гомельской области, где в январе было 16 соискателей на вакансию, а в августе – 15,3.

«Когда соискателей больше, чем спрос со стороны работодателей, конкуренция между специалистами растёт. Это влияет на стратегию найма, сроки поиска работы и уровень зарплат», — отмечают специалисты rabota.by.

При этом, по результатам летнего опроса rabota.by, почти каждый второй (48%) верит, что у него получится найти работу мечты, а 28% уже смогли это сделать, даже на фоне конкуренции и более осторожного поведения работодателей. Люди видят сложности рынка, но продолжают искать подходящие возможности, которые больше соответствуют их профессиональным целям, карьерным амбициям и финансовым ожиданиям.

С начала года динамика вакансий и резюме в регионах развивалась по-разному. В Гродненской области самый заметный рост вакансий — в августе на 34,4% больше, чем в январе. Самый слабый рост в Гомельской области — 22,2%. В Гомельской области также самый большой рост активности соискателей — в августе на 17,3% больше, чем в январе. Наименьший в Гродненской — 8,7%.

На шансы соискателя влияют специальность, опыт, город, зарплатные ожидания и спрос конкретных работодателей. Иногда больше возможностей оказывается в соседнем регионе или в смежной профессиональной области. По словам экспертов, рынок труда сегодня динамичен, важно запастись терпением, адаптироваться к условиям, продолжать искать возможности — и тогда всё получится.