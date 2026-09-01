Рост инвестиционной активности – ключ к сбалансированному развитию регионов. Об этом заявил 24 сентября 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь в ходе рабочей поездки в Малоритский район Брестской области, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Глава Минэкономики провел встречу с трудовым коллективом ООО «Капикон». Компания является крупнейшим в стране производителем сухих молочных смесей для молодняка сельскохозяйственных животных.

В ходе прямого диалога сотрудники обсудили с министром актуальные вопросы работы экономики и получили разъяснения по волнующим темам. Юрий Чеботарь напомнил, что недавно мы отметили День народного единства и суть этого праздника – в осознании общей судьбы, общих ценностей, единства нации.

«Мы живем в государстве, которое создавалось тяжелым трудом многих поколений. Наша задача – продолжать эту линию: укреплять экономику и сохранять преемственность. И успех здесь складывается из тысяч ежедневных усилий: когда каждый человек на своем месте работает на совесть, страна становится сильнее», – подчеркнул глава министерства.

В рамках поездки министр ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в регионе и обсудил с руководителями предприятий текущую ситуацию и перспективные планы развития.

Так, на ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» благодаря модернизации удалось существенно расширить ассортимент продукции, в том числе нарастить выпуск детского питания; роботизирован процесс упаковки продукции. ПУ «БелКварц» РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» на базе месторождения «Хотиславское Западное» создало современное производство полного цикла, что позволило отказаться от импорта и обеспечить сырьевую безопасность. Продукция предприятия в 2026 году претендует на Государственный знак качества.

Стратегии развития компаний «Бизон» и «ГринСпрайс» ориентированы на расширение линейки товаров и рост продаж.

«Развитие страны определяется тем, насколько динамично растут регионы. В этом ключевую роль играет их инвестиционная активность. Мы продолжим поддерживать перспективные проекты, строительство инфраструктуры и жилья, но и регионам следует динамично работать в этом направлении», – отметил Юрий Чеботарь.