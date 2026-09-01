|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 8,7%
10:59 25.09.2026
Розничный товарооборот города Минска в январе–августе 2026 г. составил 23 937,3 млн. рублей, или 108,7% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-августе 2026 г. составил 23 556,9 млн. рублей, или 109% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-августе 2026 г. составил 72 203,1 млн. рублей, или 105% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2025 г.
Товарооборот общественного питания в январе-августе 2026 г. составил 2 509,8 млн. рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2025 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.09.2026
Курсы в банках
на 25.09.2026
Конвертация в банках
на 25.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте