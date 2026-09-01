Розничный товарооборот города Минска в январе–августе 2026 г. составил 23 937,3 млн. рублей, или 108,7% в сопоставимых ценах к уровню января – августа 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-августе 2026 г. составил 23 556,9 млн. рублей, или 109% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-августе 2026 г. составил 72 203,1 млн. рублей, или 105% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе-августе 2026 г. составил 2 509,8 млн. рублей, или 102,1% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2025 г.