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Экономика РБ
В МАРТ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ЦЕНОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
10:30 25.09.2026
На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли под председательством заместителя министра Олега Дикуна прошел ряд рабочих встреч с крупнейшими производителями, импортерами и субъектами торговли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, главной темой обсуждения стало обеспечение стабильной и прогнозируемой ценовой ситуации в ключевых секторах экономики.
В центре внимания участников первой встречи оказался рынок строительных материалов. В открытом диалоге по обеспечению ценовой стабильности в этом сегменте приняли участие не только представители торговых сетей и производителей, но и руководство Министерства архитектуры и строительства, а также концернов «Беллесбумпром» и «Белнефтехим». Стороны детально рассмотрели актуальные проблемные вопросы и обсудили комплекс мер, направленных на недопущение резких колебаний стоимости строительной продукции на внутреннем рынке.
Аналогичный конструктивный обмен мнениями состоялся и с поставщиками автомобильных товаров. В рамках встречи с импортерами моторных масел и запасных частей к легковым автомобилям представители бизнеса поделились текущими ценовыми тенденциями в отрасли. Субъекты хозяйствования подробно рассказали о проводимой ими внутренней работе, позволяющей сдерживать стоимость востребованных автомобильных компонентов.
Подводя итоги проведенных встреч, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Олег Дикун дал участникам рынка ряд ключевых рекомендаций. Он подчеркнул важность разумного и взвешенного подхода к ценообразованию со стороны всех игроков. По словам замминистра, недопущение необоснованного роста цен является общей задачей бизнеса и государства, решение которой позволит избежать ценовых всплесков и гарантирует долгосрочную стабильность на внутреннем рынке страны.
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