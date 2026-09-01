На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли под председательством заместителя министра Олега Дикуна прошел ряд рабочих встреч с крупнейшими производителями, импортерами и субъектами торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, главной темой обсуждения стало обеспечение стабильной и прогнозируемой ценовой ситуации в ключевых секторах экономики.

В центре внимания участников первой встречи оказался рынок строительных материалов. В открытом диалоге по обеспечению ценовой стабильности в этом сегменте приняли участие не только представители торговых сетей и производителей, но и руководство Министерства архитектуры и строительства, а также концернов «Беллесбумпром» и «Белнефтехим». Стороны детально рассмотрели актуальные проблемные вопросы и обсудили комплекс мер, направленных на недопущение резких колебаний стоимости строительной продукции на внутреннем рынке.

Аналогичный конструктивный обмен мнениями состоялся и с поставщиками автомобильных товаров. В рамках встречи с импортерами моторных масел и запасных частей к легковым автомобилям представители бизнеса поделились текущими ценовыми тенденциями в отрасли. Субъекты хозяйствования подробно рассказали о проводимой ими внутренней работе, позволяющей сдерживать стоимость востребованных автомобильных компонентов.

Подводя итоги проведенных встреч, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Олег Дикун дал участникам рынка ряд ключевых рекомендаций. Он подчеркнул важность разумного и взвешенного подхода к ценообразованию со стороны всех игроков. По словам замминистра, недопущение необоснованного роста цен является общей задачей бизнеса и государства, решение которой позволит избежать ценовых всплесков и гарантирует долгосрочную стабильность на внутреннем рынке страны.