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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УБРАНО БОЛЕЕ 40% ПЛОЩАДЕЙ КАРТОФЕЛЯ


10:13 25.09.2026

В Беларуси продолжается активная уборка урожая «второго хлеба». На сегодняшний день картофель выкопан с 43% запланированных площадей, что составляет более 9 тыс. гектаров из намеченных 22 тыс.

Всего аграрии страны уже накопили 317 тыс. тонн клубней. При этом средняя урожайность по республике демонстрирует хорошие показатели и составляет 338 центнеров с гектара.

В региональном разрезе лидирующие позиции по валовому сбору на данный момент занимают хозяйства центрального и восточного регионов. Так, в Минской области накопано 77 тыс. тонн картофеля, а в Могилевской — 86 тыс. тонн. Не отстают и южные области: в Брестском регионе собрано 66 тыс. тонн, а в Гомельском — 35 тыс. тонн. Замыкают областную сводку аграрии Гродненщины и Витебщины, где намолочено 31 и 22 тыс. тонн картофеля соответственно. Сбор урожая в регионах продолжается в плановом режиме.
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