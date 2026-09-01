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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ВВОДИТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ИМПОРТА ЯБЛОК
09:40 25.09.2026
В Беларуси на шесть месяцев вводится лицензирование импорта яблок. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Ввоз яблок, происходящих из государств, не являющихся членами ЕАЭС, будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом.
Постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка отечественными яблоками в межсезонный период в полном объеме, исходя из высокого урожая.
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