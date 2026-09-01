Александр Лукашенко 24 сентября провел встречу с председателем Сената Пакистана Саидом Юсуфом Разой Гилани, в ходе которой обозначил необходимость серьезной ревизии двусторонних отношений и активизации экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Приветствуя высокого гостя, глава государства отметил значительный опыт пакистанского парламентария на различных должностях в исполнительной и законодательной власти, а также его практические знания в области экономики. Обращаясь к председателю Сената, Лукашенко попросил его содействия в рамках межправительственной комиссии для проведения ревизии существующих проектов и выхода на те направления сотрудничества, которые сегодня востребованы обеими странами, чтобы не допустить задержек в их реализации.

По словам президента Беларуси, на уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения, однако текущий уровень политического и парламентского взаимодействия явно не соответствует экономическому потенциалу. Он напомнил, что в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом была достигнута договоренность о значительной интенсификации экономических связей в ближайшем будущем, особенно в текущем и следующем году.

Отдельное внимание глава государства уделил вопросам финансового взаимодействия. Лукашенко подчеркнул важность налаживания нормального финансового обмена и платежной инфраструктуры между государствами, что, по его мнению, позволит значительно продвинуть торгово-экономическое сотрудничество, в котором в последнее время наблюдается некоторый спад. Белорусский лидер заверил, что со стороны Беларуси проблем с проведением платежей нет, и выразил надежду, что после визита пакистанской делегации эти вопросы будут урегулированы и с пакистанской стороны.

Пользуясь случаем, Александр Лукашенко попросил передать добрые слова и пожелания здоровья премьер-министру Шахбазу Шарифу и бывшему главе правительства Навазу Шарифу, поблагодарив их за вклад в развитие двусторонних отношений. Он также напомнил о предложенном ранее пакистанской стороной варианте налаживания тесного межрегионального сотрудничества, который Беларусь полностью поддерживает и имеет соответствующий опыт.

В свою очередь председатель Сената Пакистана поблагодарил главу белорусского государства за прекрасный прием, отметив, что это его первый визит в Беларусь и что в Пакистане считают дружбу с Минском чем-то очень важным. Он также поздравил президента Беларуси и председателя Совета Республики с 30-летием существования верхней палаты парламента.