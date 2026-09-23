Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 28 руководителей и участников мошеннического call-центра, которые занимались систематическим завладением денежными средствами иностранных граждан под предлогом оказания брокерских услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК, по данным следствия, злоумышленники выстроили многоуровневую систему обмана людей, создали и администрировали в сети Интернет ресурсы, на которых размещалась ложная информация о получении высокого заработка на рынках ценных бумаг. При этом свою деятельность маскировали под ширмой реально существующих международных коммерческих организаций, имеющих отношение к биржевым операциям.

Приобретая на специализированных сайтах контактные данные и сведения о лицах, интересующихся получением прибыли за счет инвестиций, участники организованной группы, используя вымышленные псевдонимы, осуществляли звонки, электронную переписку, аудио и видеообщение, представляясь сотрудниками подставных брокерских компаний. Они устанавливали психологический контакт, вводили граждан в заблуждение относительно истинных намерений, сообщали заведомо ложную информацию о возможности гарантированного или существенно увеличенного дохода при посредничестве «специалистов» фиктивных компаний.

Для придания правдоподобности преступной деятельности потерпевшим направлялись электронные изображения поддельных документов: договоры на оказание брокерских услуг, лицензия на право осуществления брокерской деятельности, гарантийные письма, страховые свидетельства, различные инвестиционные документы.

Затем злоумышленники получали от них копии паспортов и иных личных документов, а также сведения об их платежеспособности. Все полученные данные систематизировались и вносились в CRM системы, обеспечивая их дальнейшее использование другими участниками преступной деятельности.

Фигуранты предоставляли потерпевшим ссылки на подставные интернет ресурсы, обеспечивали их регистрацию и создание учетных записей с депозитными счетами. Гражданам демонстрировались возможности фиктивных платформ, проводилось обучение использованию учетных записей, создавалось ложное представление о наличии прав управления депозитами и возможности свободного пополнения и вывода средств.

В дальнейшем участники группы вовлекали их в имитируемую биржевую деятельность, руководили их действиями на подставных платформах, отображали фиктивную высокую доходность операций. В качестве предлогов для перевода денежных средств использовались как «первоначальные депозиты», так и вымышленные поводы, связанные с пополнением для дальнейшего трейдинга, а также якобы необходимыми процедурами – верификацией, листингом, аккредитацией, клирингом, страхованием и другими.

В действительности так называемый заработок существовал лишь как тщательно сконструированная иллюзия. С помощью специализированного программного обеспечения злоумышленники имитировали работу биржевых сервисов, формировали псевдографики и демонстрировали «рост капитала», полностью контролируя картинку, которую видел человек на экране.

Похищенные денежные средства потерпевших переводились на подконтрольные участникам организованной группы счета. В дальнейшем они распределялись по их усмотрению, в том числе расходовались на оплату различных услуг по обеспечению мошеннических call-центров, в том числе на мероприятия по «сплочению коллектива».

Следствием установлено, что для сокрытия преступной деятельности, придания ей видимости законности, фигуранты создали на территории Республики Беларусь несколько субъектов хозяйствования, арендовали офисные помещения, закупили компьютерное оборудование, средства анонимизации, IP телефонию, иные технические устройства и программные продукты, обеспечивающие скрытность и непрерывность «криминального промысла». Подбор новых участников осуществлялся через специализированные сайты по поиску работы, а собеседования проводились, в том числе с использованием полиграфа.

В апреле 2025 года следователями совместно с сотрудниками ГУБОПиК МВД Республики Беларусь их противоправная деятельность пресечена.

Учитывая международный характер совершенных преступлений, для организации расследования взаимосвязанных уголовных дел создана совместная следственно-оперативная группа с коллегами из Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Следователями проведен значительный объем следственных и процессуальных действий: допрошены обвиняемые и потерпевшие, изучены и приобщены к материалам уголовного дела клиентские базы и другие сведения о потенциальных жертвах, проанализированы цифровые следы, создана автоматизированная база данных, позволяющая производить выборки различной информации в отношении различных категорий лиц и сведений.

Всего по уголовному делу установлено 82 потерпевших – преимущественного старшего и престарелого возраста. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей. С целью обеспечения восстановления нарушенных прав, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму порядка 2 миллионов рублей, ими также возмещено более 140 тысяч рублей.

По результатам расследования 28 руководителям и участникам организованной группы в возрасте от 23 до 56 лет предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.