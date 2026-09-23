Минский часовой завод представил новую коллекцию TWIST. Большой цветной однострелочник — серию часов, в которой классический формат однострелочной индикации получил современное прочтение через цвет, геометрию и необычные материалы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, в последние годы в дизайне и моде все больше внимания уделяется выразительным цветовым решениям и индивидуальности. Наряду с привычными нейтральными оттенками появляются яркие акценты, которые помогают создавать более эмоциональные и персональные образы. Коллекция TWIST обращается именно к этой идее — добавить больше цвета в повседневный стиль.

Основой визуальной концепции стали сочетания насыщенных оттенков и геометрических форм. Многослойный циферблат с накладными элементами создает ощущение глубины, а разные цветовые решения позволяют каждой модели иметь собственное настроение.

Коллекция представлена в трех вариантах исполнения: белый циферблат с синим ремнем; желтый циферблат с белым ремнем; мятный циферблат с белым ремнем.

Каждая модель дополнена сменными шнурками для стилизации, которые поддерживают цветовую концепцию коллекции.

Особое внимание уделено тактильным ощущениям: корпус из нержавеющей стали получил матовое прорезиненное покрытие soft-touch, которое отличается приятной фактурой и подчеркивает современный характер часов.

В основе TWIST — механический механизм с автоподзаводом Miyota 82S5. Часы оснащены сферическим сапфировым стеклом с внутренним антибликовым покрытием, многослойным циферблатом, силиконовым ремнем с быстросъемным креплением и гравированной задней крышкой.

Коллекция TWIST продолжает развитие направления однострелочных часов бренда «Луч», объединяя традиционный подход к часовому делу и современный взгляд на дизайн.