|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.09.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
«ЛУЧ» ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКЦИЮ TWIST — ОДНОСТРЕЛОЧНЫЕ ЧАСЫ С АКЦЕНТОМ НА ЦВЕТ
12:42 24.09.2026
Минский часовой завод представил новую коллекцию TWIST. Большой цветной однострелочник — серию часов, в которой классический формат однострелочной индикации получил современное прочтение через цвет, геометрию и необычные материалы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, в последние годы в дизайне и моде все больше внимания уделяется выразительным цветовым решениям и индивидуальности. Наряду с привычными нейтральными оттенками появляются яркие акценты, которые помогают создавать более эмоциональные и персональные образы. Коллекция TWIST обращается именно к этой идее — добавить больше цвета в повседневный стиль.
Основой визуальной концепции стали сочетания насыщенных оттенков и геометрических форм. Многослойный циферблат с накладными элементами создает ощущение глубины, а разные цветовые решения позволяют каждой модели иметь собственное настроение.
Коллекция представлена в трех вариантах исполнения: белый циферблат с синим ремнем; желтый циферблат с белым ремнем; мятный циферблат с белым ремнем.
Каждая модель дополнена сменными шнурками для стилизации, которые поддерживают цветовую концепцию коллекции.
Особое внимание уделено тактильным ощущениям: корпус из нержавеющей стали получил матовое прорезиненное покрытие soft-touch, которое отличается приятной фактурой и подчеркивает современный характер часов.
В основе TWIST — механический механизм с автоподзаводом Miyota 82S5. Часы оснащены сферическим сапфировым стеклом с внутренним антибликовым покрытием, многослойным циферблатом, силиконовым ремнем с быстросъемным креплением и гравированной задней крышкой.
Коллекция TWIST продолжает развитие направления однострелочных часов бренда «Луч», объединяя традиционный подход к часовому делу и современный взгляд на дизайн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2026
Курсы в банках
на 24.09.2026
Конвертация в банках
на 24.09.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте