В Минске в границах улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева (микрорайон № 1, вторая очередь строительства) начался монтаж надземной части жилого дома № 1 по генплану, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Объект находится в непосредственной близости от жилого комплекса «Вершина» и ранее сданного квартала ОАО «МАПИД».

Строительно-монтажные работы выполняются специалистами СУ-207 в круглосуточном режиме без выходных. На данный момент возведение конструкций ведется одновременно на всех трех секциях здания, при этом в одной из них рабочие приступили к сборке пятого этажа. Две специализированные бригады осуществляют непрерывный прием и монтаж изделий, доставляемых панелевозами. Строительный процесс продолжается в том числе при неблагоприятных погодных условиях.

Объект представляет собой трехподъездный 16-этажный крупнопанельный дом модернизированной серии М464-М. Проектом предусмотрено обустройство 189 квартир, общая площадь которых составит 13 179 кв. метров. Функции заказчика по строительству данного объекта выполняет государственное предприятие УКС «Запад».