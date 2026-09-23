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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ЗАСЛУШАЛ ДОКЛАД О ХОДЕ ОСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ И РАЗВИТИИ ХОЗЯЙСТВ МОГИЛЕВЩИНЫ
10:17 24.09.2026
Александр Лукашенко 23 сентября 2026 года заслушал доклад помощника президента — инспектора по Могилевской области Надежды Котковец, сообщает пресс-служба президента.
Главе государства доложено о выполнении поручений, данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября.
Первая тема доклада касалась совершенствования технологической и организационной управляемости крупных хозяйств, укрепления дисциплины и устранения имеющихся недостатков. Соответствующее поручение получили Глава Администрации президента и помощник в Могилевской области — им предстоит детально разобраться с организацией работы на местах. На примере таких хозяйств региона, как «Говяды-агро» и «Александрийское», эта тема актуальна и в масштабах страны в целом.
Речь также шла о кадровом обеспечении, оптимизации затрат на всех этапах и контроле за результатами работы на местах. Для помощи в решении поставленных Главой государства задач привлечены работники промышленных предприятий Могилева.
Отдельно доложено о продолжении уборки сельхозкультур и осенних полевых работах в Могилевской области. В настоящее время в регионе полностью убраны зерновые и зернобобовые культуры, а также рапс. Сверх плана посеян озимый рапс, в связи с чем Надежда Котковец особо отметила экономическую эффективность этой культуры. Озимые зерновые на данный момент посеяны на 46% площадей. Президенту доложено, что аграрии Могилевской области обеспечены всем необходимым, включая минеральные удобрения, чтобы завершить озимый сев в оптимальные агротехнические сроки.
Еще одна тема доклада касалась поручений президента в сфере картофелеводства: расширение рынков сбыта и наращивание объемов производства. Надежда Котковец заверила, что под реализацию этой задачи есть отработанные технологии производства и хранения, а также хорошие отечественные сорта. Главное сейчас — поиск дополнительных рынков сбыта, чему в ближайшее время будет уделено самое пристальное внимание.
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