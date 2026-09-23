В январе-августе 2026 г. объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 23 310,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 95,4% к уровню января-августа 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 13,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 11,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 8%, в обрабатывающей промышленности сократился на 7,6%.