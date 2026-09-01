23 сентября 2026 г. в администрации свободной экономической зоны «Минск» состоялся семинар «Инструменты Национального центра поддержки экспорта по содействию развитию внешнеэкономической деятельности». По итогам мероприятия Национальный центр поддержки экспорта и администрация СЭЗ «Минск» подписали Соглашение о сотрудничестве.

В мероприятии приняли участие руководство и представители структурных подразделений Национального центра поддержки экспорта, администрации СЭЗ «Минск», а также руководители и специалисты предприятий – резидентов свободной экономической зоны.

Основной целью семинара стало представление предприятиям – резидентам СЭЗ «Минск» возможностей НЦПЭ по сопровождению внешнеэкономической деятельности, информационно-аналитической и маркетинговой поддержке, поиску зарубежных партнеров, участию в международных деловых мероприятиях и закупках за рубежом, а также применению механизма «единого окна» для решения проблемных вопросов, возникающих при осуществлении ВЭД.

Открывая деловую часть семинара, директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич представил основные направления деятельности Центра и рассказал о новых возможностях, доступных белорусским предприятиям.

«Работа Центра адаптирована под те потребности, которые существуют у бизнеса. Мы существуем не для себя, а ради экспортеров», – подчеркнул Николай Борисевич.

Директор НЦПЭ отметил, что в Центре разработаны практические инструменты, которые помогают предприятиям на различных этапах внешнеэкономической деятельности – от получения необходимой информации и поиска зарубежных партнеров до решения возникающих проблемных вопросов.

Особое внимание в ходе выступления было уделено новой функции НЦПЭ – «единому окну» для экспортера.

«Есть проблемы при осуществлении внешнеэкономической деятельности – обращайтесь к нам. Мы обеспечиваем четкую навигацию по компетентным структурам. Это система взаимоотношений между бизнесом и государством», – отметил директор НЦПЭ.

При этом механизм «единого окна» предполагает не замену работы предприятий, отраслевых организаций или государственных органов, а координацию и сопровождение вопросов, требующих взаимодействия нескольких компетентных структур.

В рамках семинара участникам был представлен порядок обращения в НЦПЭ, а также подходы к сопровождению проблемных и комплексных вопросов, возникающих при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Отдельный блок семинара был посвящен информационно-аналитическому и маркетинговому сопровождению экспортной деятельности.

Представители НЦПЭ рассказали о возможностях проведения маркетинговых исследований зарубежных рынков, выявления перспективных товарных ниш и направлений экспорта, оценки экспортного потенциала и конкурентоспособности белорусской продукции, а также подготовки информационно-аналитических материалов по вопросам выхода на зарубежные рынки и работы на них.

Важным элементом информационной поддержки является созданная на сайте export.by информационная система «Одно окно ВЭД».

«Мы пытаемся уже на первом этапе информационно поддержать экспортера и подтолкнуть его к правильным действиям – показать, что экспортеру необходимо делать, а чего делать не стоит», – пояснил Николай Борисевич.

Таким образом, задача системы заключается в том, чтобы помочь предприятию сориентироваться в вопросах внешнеэкономической деятельности, определить последовательность необходимых действий и понять, где можно получить соответствующую поддержку.

В рамках отдельного тематического блока участникам были представлены возможности НЦПЭ по содействию установлению деловых контактов с зарубежными партнерами.

В частности, рассмотрены инструменты поиска и установления контактов с иностранными компаниями, организация и проведение деловых переговоров и встреч в формате B2B, сопровождение международных деловых мероприятий, а также участие белорусских предприятий в зарубежных выставках, форумах, бизнес-миссиях и других мероприятиях.

Отдельное внимание уделено взаимодействию НЦПЭ с зарубежными организациями и инфраструктурой поддержки внешнеэкономической деятельности, что позволяет расширять возможности для установления прямых контактов между белорусским и иностранным бизнесом.

Еще одним направлением, представленным в ходе семинара, стало содействие белорусским предприятиям при участии в государственных и коммерческих закупках, проводимых в Российской Федерации.

Слушатели получили информацию об особенностях участия белорусских поставщиков в закупочных процедурах, практических вопросах работы на электронных торговых площадках, подготовке и подаче заявок, а также возможностях сопровождения предприятий при возникновении проблемных вопросов и барьеров.

«Мы сопровождаем участие белорусских предприятий в закупках за рубежом. Это также часть нашей практической работы в интересах экспортера», – отметил Николай Борисевич.

В ходе встречи была также затронута тема развития образовательных и информационных инструментов НЦПЭ. Одним из ключевых проектов в этом направлении является флагманский форум Центра «Лига экспорта».

По словам Н.Борисевича, задача форума заключается в том, чтобы предоставить бизнесу максимально полезную и актуальную информацию, которая может быть непосредственно применена в экспортной деятельности.

«Задача «Лиги экспорта» – дать экспортеру полезную и актуальную информацию. Мы хотим показать, что миссия выполнима, что выход на зарубежные рынки – это конкретная задача, для решения которой существуют инструменты и возможности поддержки», – подчеркнул директор НЦПЭ.

Значительная часть семинара была посвящена непосредственному диалогу с предприятиями – резидентами СЭЗ «Минск». Участники смогли задать представителям НЦПЭ вопросы, касающиеся практических аспектов внешнеэкономической деятельности, поиска зарубежных партнеров, выхода на новые рынки и решения возникающих проблемных ситуаций.

«Без взаимного диалога с вами работа Центра не будет эффективной. Нам важно понимать реальные задачи, с которыми сталкиваются предприятия, чтобы адаптировать наши инструменты и направлять их туда, где они действительно необходимы экспортерам», – отметил Николай Борисевич.

Завершением мероприятия стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Национальным центром поддержки экспорта и администрацией СЭЗ «Минск».

Документ создает дополнительную основу для системного взаимодействия НЦПЭ и СЭЗ «Минск» по вопросам развития внешнеэкономической деятельности предприятий – резидентов свободной экономической зоны.

Проведенный семинар стал практической площадкой для прямого диалога между НЦПЭ и бизнесом и позволил предприятиям – резидентам СЭЗ «Минск» получить комплексное представление о возможностях Центра и механизмах их практического применения.