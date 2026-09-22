Для небольших государственных организаций облачный провайдер beCloud запустил готовый почтовый сервис «Почтовый ящик», реализованный на базе Республиканской облачной платформы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе провайдера, сервис предназначен для создания защищенной корпоративной почты на едином домене @mail.by без необходимости регистрации доменного имени и подходит для использования государственными органами и организациями.

«Почтовый ящик» на узнаваемом домене в белорусской национальной доменной зоне .BY идеально подойдет для детских садов, санаториев, пансионатов, социальных центров территориального обслуживания населения и центров детского творчества, училищ, колледжей и школ, небольших предприятий отрасли жилищно-коммунального и лесного хозяйства, которым для работы необходимо не более трех адресов электронной почты.

Клиенту не нужно покупать собственный домен и разбираться с настройками DNS-записей. Сервис позволяет снизить затраты на содержание в штате IT-специалиста для технического администрирования. Услуга включает техническую поддержку клиента в режиме 24х7х365 и гарантирует обеспечение качества услуг, установленном в Соглашении об уровне обслуживания (SLA).

Регистрация клиента происходит в личном кабинете услуг beCloud, адрес электронной почты выбирается организацией самостоятельно и добавляется к единому домену @mail.by. До знака @ можно выбрать любое свободное имя длиной от 3 до 30 символов.

«Почтовый ящик» от beCloud – сервис доступной по стоимости электронной почты в легко запоминаемом домене @mail.by. Что может быть удобнее и надежнее для небольших организаций? – отмечает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании beCloud Юлия Гаврилович. – Это новая для белорусского рынка услуга, позволяющая отказаться от иностранных или ненадежных почтовых сервисов с возможностью обеспечить полное соответствие действующему законодательству без затрат на создание собственной почтовой ИТ-инфраструктуры. Внутри нее есть все необходимое для эффективного использования: привычный интерфейс, удобный календарь для планирования задач, адресная книга, надежное облачное хранилище для документов, встроенная антивирусная защита и спам-фильтр, техническая и информационная поддержка, дополнительная опция увеличения объема почтового ящика», – дополняет Юлия Гаврилович.

Стоимость использования почтового ящика составляет от 3,60 белорусских рублей с НДС в месяц.

«Почтовый ящик» @mail.by полностью соответствует требованиям Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», доступ к почтовым ящикам возможен только из национального сегмента сети.

Важно знать: Компания beCloud, в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 23.01.2014 г. № 46 «Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологии», является оператором республиканской платформы, представляющей собой совокупность программно-технических средств и информационных систем, позволяющих beCloud оказывать услуги Республиканской платформы, а также услуги Республиканского центра обработки данных.

«Как правило, у небольших государственных организаций довольно небольшие бюджеты на корпоративные расходы. Облачная почта и надежное хранение документов в облаке - это как раз тот обязательный минимум, который сегодня использует практически каждая компания, вне зависимости от масштабов и размеров своей деятельности. Однако не каждая компания может позволить себе покупать дорогостоящее оборудование и лицензионное программное обеспечение. Таких предприятий в Беларуси тысячи, и наш «Почтовый ящик» на едином домене @mail.by как раз для таких клиентов. Вам не нужно тратить средства на покупку отдельного домена, создание и последующее обновление необходимой ИТ-инфраструктуры, найм дополнительного специалиста, эти затраты beCloud берет на себя», – отдельно подчеркивает начальник управления продаж компании beCloud Ольга Гракович.

Перенос данных из почтового ящика, который ранее размещался у другого провайдера, можно организовать самостоятельно или воспользоваться услугами beCloud.