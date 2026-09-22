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Экономика РБ


БЕЛОРУСЫ С 1 ОКТЯБРЯ СМОГУТ ЗАКАЗЫВАТЬ ДРОВА ОНЛАЙН


15:07 23.09.2026

Белорусы с 1 октября 2026 года смогут заказывать дрова онлайн. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

«В этом году уже реализовано более 3,1 млн куб.м дров внутри страны. Мы видим рост к уровню прошлого года на более чем 200 тыс. куб.м. Люди активно готовятся к отопительному сезону. Я думаю, это не предел, еще будет серьезное потребление», — сообщил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович.

Он отметил, что сегодня нет проблем с приобретением дров.

«Мы делаем все для того, чтобы людям было удобнее это сделать. С 1 октября дрова можно будет заказать онлайн. Не надо ехать в лесничество. Любой гражданин, находясь дома, на рабочем месте, где угодно, может зайти на сайт и оформить онлайн заявку. С целью контроля своевременности и выполнения заявок формируются журналы, в том числе просроченных заявок, — этот момент будет отслеживаться более детально с использованием технических возможностей. Кроме того, мы видим в последнее время, что растет спрос на колотые дрова. Поэтому ставим перед собой задачу увеличить объем выпуска этой продукции. При необходимости будем закупать оборудование, его устанавливать, чтобы удовлетворить спрос», — добавил министр лесного хозяйства.

Сервис по онлайн-заказу дров уже работает в тестовом режиме.
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