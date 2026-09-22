В ЖК «Зеленая гавань» представили первый ситихаус последней группы седьмого квартала. В нем появятся квартиры с чистовой отделкой Basic и предчистовым форматом White Box.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика «А-100 Девелопмент», уже открыты продажи, стоимость «квадрата» начинается от 1741 долларов по курсу.

Ситихаус 7.14 разместится в квартале «Земляничная поляна» в пешей доступности от магазинов, аптеки и кафе. В шаговой доступности будет расположена необычная игровая зона с большим кораблем, ярким маяком и домиками, оформленными в морском стиле. Чуть дальше расположены множество зон для отдыха - лесной пляж, зона тихого отдыха с шезлонгами и гриль-зоной, воркаут площадка и еще одна детская площадка. Буквально через дорогу – детский сад Птичий дом и Школа Открытий, строительство которой уже началось.

Фасад дома предстанет в теплых кремовых, бежевых, мягких серых и желтых оттенках – как березовая роща в сентябре.

В ситихаусе будет три подъезда переменной этажности на 7, 6 и 8 этажей. Всего планируется 99 квартир с европланировками площадью от 35,09 до 114,87 кв.м. Предусмотрены квартиры с окнами в санузлах, кабинетами, гардеробными и постирочными. Для каждой квартиры предусмотрена кладовая.

Жители первого этажа получат собственные террасы-участки площадью от 19,43 до 21,33 «квадрата». Одна квартира будет с террасой на эксплуатируемой кровле и выходом прямо из квартиры.

В первой секции – со 2-го по 6-й этаж – будут квартиры с чистовой отделкой Basic. В отделку входит оклейка обоями стен, укладка ламината на полу, монтаж напольных плинтусов, межкомнатных и входных дверей, натяжка потолков и полная отделка санузлов с мебелью. Цвет обоев, ламината и плитки покупатель выбирает из 3-х предложенных вариантов. А на 3-м и 4-м этажах квартиры оборудованы также и кухонной мебелью и бытовой техникой. По желанию установят кондиционер в гостиной или во всех комнатах.

На 1, 7 и 8 этажах предусмотрена предчистовая отделка White Box с полностью готовым санузлом, как и в квартирах с полной отделкой. В санузел будет установлена временная деревянная дверь. В комнатах стены подготовят под обои. Подъезды будут проходными. На первом этаже появятся лапомойка и колясочная.

«В ситихаусе 7.14 архитекторы продумали множество планировок, чтобы каждый мог найти вариант под себя, в том числе как с разными вариантами отделки (White Box или Basic), так и без нее. В любом случае интерьер можно будет подстроить под себя, – подчеркнули в «А-100 Девелопмент». – А вот для детей мы построим очень необычную игровую зону. Дети часто играют на площадках в подвижные игры, придумывая на ходу сценарии. И мы подумали, а что если в распоряжении детей будет целый корабль».

Квартиры уже поступили в продажу. Стоимость «квадрата» начинается с 1741 долларов в эквиваленте. Самая доступная квартира обойдется в 93 178 долларов в пересчете.

На закрытой от машин территории появятся детская площадка с навесом для отдыха взрослых, зоны тихого отдыха, соседский центр с павильоном, мини-огороды и велобоксы.

Рядом с домом будет общественная игровая зона с игровым комплексом «Корабль», лазательным комплексом, батутом, домиками для игр в морском стиле, навесом для отдыха и арт-объектом «Маяк».

Для водителей предусмотрены машино-места рядом с домом или на паркинге 7.7, в том числе с электрозарядками. Там же выделены коммерческие помещения под медицинский центр и аптеку.

Дом планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2027 года.