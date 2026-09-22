Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-август 2026 г. в текущих ценах составил 15993 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 0,9% к уровню января – августа 2025 г.

Справочно: смещение сроков уборки зерна и рапса в 2026 году относительно 2025 года повлияло на динамику валовой добавленной стоимости и валового регионального продукта.