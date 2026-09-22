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Экономика РБ
МАРТ ВЫЯВИЛ ПРОДАЖУ ЗАПРЕЩЕННОЙ ПИРОТЕХНИКИ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ ПОД МИНСКОМ
13:15 23.09.2026
Ранее МАРТ неоднократно проводились контрольные мероприятия в отношении субъектов, предлагающих к реализации пиротехнические изделия. Однако до сих пор не все продавцы соблюдают установленные требования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в сентябре 2026 г. специалисты МАРТ провели мониторинги на территории ТРЦ «Экспобел» (Минский район) и ТЦ «Заславский» (г. Заславль).
В ходе контрольных мероприятий выявлены факты розничной продажи пиротехнических изделий с нарушением порядка, установленного постановлением № 3.
Так, ООО «Фейер пар» в ТРЦ «Экспобел» реализовывало пиротехнику в ассортименте («Мерин», «Волшебство», «WINNIE POOH», «STARLIGHT», «ДУЭТ» и др.), розничная торговля которой на территории Республики Беларусь запрещена.
ИП в ТЦ «Заславский» также осуществлял продажу запрещенных к розничной реализации пиротехнических изделий («Звездная россыпь», «Контрабанда» и другие).
Субъектам выданы предписания о прекращении реализации. Контроль за соблюдением законодательства продолжается.
Справочно: механизм реализации пиротехнических изделий в зависимости от класса опасности определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 января 2025 г. № 3 «Об обороте пиротехнических изделий».
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