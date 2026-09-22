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Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН РАСШИРЯТ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
13:14 23.09.2026
Регулярные взаимные поставки сырья и материалов для текстильной промышленности через Белорусскую универсальную товарную биржу могут стать новой точкой роста биржевой торговли между Беларусью и Узбекистаном, а также поспособствуют более активному использованию белорусской площадки узбекским бизнесом.
Такое мнение высказал начальник управления ВЭД БУТБ Ярослав Ковальчук в ходе встречи с делегацией текстильных предприятий Узбекистана в центральном офисе биржи в Минске, передает пресс-служба биржевой площадки.
В мероприятии приняли участие около 60 представителей узбекских деловых кругов.
Отдельное внимание было уделено перспективам развития белорусско-узбекской биржевой торговли промышленными и потребительскими товарами с целью наращивания товарооборота в несырьевом сегменте, а также возможностям работы на бирже через биржевых брокеров.
Сейчас на БУТБ аккредитованы 305 резидентов Республики Узбекистан, в т.ч. 2 компании со статусом брокеров.
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