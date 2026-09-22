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Экономика РБ


СТРАТЕГИЯ ЭКСПОРТА И ИНВЕСТИЦИИ. РАЗВИТИЕ ФАРМПРОМЫШЛЕННОСТИ РАССМОТРЕЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ


12:57 23.09.2026

Развитие отечественной фармацевтической промышленности рассмотрели на совещании в Правительстве под председательством премьер-министра Александра Турчина, сообщает пресс-служба Правительства.

В повестке вопросы текущего состояния, направлений развития фармацевтической отрасли, в том числе биофармацевтики, системные барьеры, тормозящие данный процесс. Участники совещания обсудили, привлекательно ли сегодня вкладывать инвестиции в фармотрасль, насколько важно выйти на самостоятельное производство субстанций, каковы горизонты развития собственного сырьевого потенциала для производства лекарств, какова дальнейшая стратегия экспорта и перспективы выхода на новые рынки сбыта.

К обсуждению приглашены в том числе представители Минздрава, холдинга "Белфармпром", руководители государственных и частных фармпредприятий.

Глава Правительства обозначил актуальные вопросы. "Первый - это направление технологического развития отрасли. На что мы способны, способны ли мы к уникальным инновационным продуктам или мы потенциально к этому не готовы и наша роль - трансфер и адаптация зарубежных технологий? Второй блок вопросов - инвестиционная привлекательность и барьеры для бизнеса. Хотел бы услышать прежде всего и от представителей частного бизнеса, какие есть на это объективные причины, сложности с реализацией этих проектов в нашей стране", - отметил Александр Турчин.

Еще одна тема - фармацевтические субстанции. "Сами мы что-то производим или только закупаем? И диверсификация наших закупок: насколько мы устойчивы к различным вызовам и рискам, которые материализуются с завидной регулярностью? Важный вопрос - использование отечественного сырья и межотраслевая кооперация, экспорт. Фактически наш экспорт весь сосредоточен в странах СНГ, а что с диверсификацией экспорта?" - обозначил премьер-министр.
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