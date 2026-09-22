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Экономика РБ
МИНЗДРАВ ОБНОВИЛ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА БЕЛОРУССКИЕ ЛЕКАРСТВА
10:45 23.09.2026
Постановлением Министерства здравоохранения от 17 сентября 2026 г. № 101 установлены предельные максимальные отпускные цены на лекарственные средства, производимые организациями Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой портал, предельные максимальные отпускные цены прописаны для лекарств различного назначения: противопаразитарных, дерматологических, антиинфекционных, противоопухолевых и иммуномодулирующих средств, препаратов для дыхательной системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, крови и кроветворных органов, нервной системы, для лечения заболеваний органов чувств.
В перечне лекарства таких производителей, как РУПП «Белмедпрепараты», Белорусско-голландское СП ООО «ФАРМЛЭНД», ЗАО «БЕЛАСЕПТИКА», ИПТУП «Реб-фарма», ООО «ФАРМТЕХНОЛОГИЯ», ОАО «Борисовский завод медпрепаратов», ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», РПУП «АКАДЕМФАРМ», РУП «Бобруйский завод биотехнологий» и СОАО «Ферейн».
Документом в том числе установлены предельные максимальные отпускные цены на кислород газообразный и жидкий. Закреплено, что цена на кислород газообразный включает в себя стоимость работ, услуг по заправке баллона, погрузочно-разгрузочных работ на территории юрлица, осуществляющего производство кислорода газообразного, временного пользования потребителем баллоном.
Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь».
Постановление № 101 вступает в силу с 1 октября 2026 г.
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