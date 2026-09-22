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Экономика РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В БЕЛАРУСИ БУДУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО СТРОИТЬ АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ


09:45 23.09.2026

Предприятиям реального сектора экономики в Беларуси нужно будет самостоятельно строить арендное жилье для своих работников. Об этом 22 сентября 2026 года шла речь на совещании у Александра Лукашенко на тему перспектив жилищного строительства и повышения эффективности и использования арендного жилья, рассказал журналистам заместитель премьер-министра Александр Терехов, передает пресс-служба Правительства.

"Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий за последние 5 лет ежегодно уменьшается. Мы строим много жилья с господдержкой, а также начали строить много жилья арендного фонда. На сегодняшний день существует единый учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Он ведется в исполкомах", - рассказал вице-премьер.

Одним из вопросов, который обсуждался на совещании у Главы государства, было предложение Правительства о необходимости разграничить учет в исполкоме и на предприятии. "Что квартиры, которые будут строиться за счет бюджетных средств, должны предоставляться только в организации бюджетного сектора экономики. Если очередь нуждающихся в арендном жилье ведется в исполкоме, квартиры будут строиться и обеспечиваться в здравоохранение, образование, другие бюджетные организации, в том числе получающие бюджетные субсидии", - пояснил Александр Терехов.

По словам заместителя премьер-министра, аналогичные очереди должны будут вестись и на предприятиях уже для строительства арендного жилья в интересах своих работников.

"Таким образом, в стране происходит четкое разграничение, когда за счет бюджета строятся для бюджетных организаций, а реальный сектор экономики разделяет это бремя нагрузки, обеспечивая себе стабильность и закрепляемость кадров на своем предприятии", - заявил вице-премьер.

Вице-премьер уверен, что финансовое бремя по строительству арендного жилья для работников будет по силам абсолютному большинству предприятий.

Александр Терехов сделал конкретный расклад исходя из примерной стоимости строительства арендной квартиры в 200 тыс. рублей при сроке строительства жилого дома в 12-13 месяцев. Тогда в месяц придется вносить около 15 тыс. рублей. "Думаю, что любое более-менее успешное и устойчивое предприятие, которое находится в районе, способно построить эту квартиру", - сказал вице-премьер.

При этом есть возможность, если у предприятия не хватает своих оборотных средств, взять кредит, и государство предоставит субсидию в размере половины ставки рефинансирования на цели обеспечения работников арендным жильем. "Кредитная нагрузка распределяется не на один год, а на больший период времени. Это уже совсем щадящая плата. Мы просчитали и видим, что практически любое предприятие, которое работает хотя бы немного в прибыль, способно обеспечивать эти выплаты", - подчеркнул вице-премьер.

Стоит отметить, что практика строительства предприятиями арендного жилья для своих работников уже имеет место в Беларуси. Например, в соответствии с имеющимися планами в этом году предприятия построят порядка 600 таких квартир, рассказал Александр Терехов.
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