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Экономика РБ


СЗАО «БЕЛДЖИ» ПОЛУЧИЛО ЭКСКЛЮЗИВ НА ВВОЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА GEELY В БЕЛАРУСИ


17:12 22.09.2026

СЗАО «БЕЛДЖИ» получило эксклюзивное право на ввоз автомобилей Geely в Беларусь, сообщает пресс-служба предприятия.

Теперь только белорусский производитель и его дилерская сеть вправе официально использовать товарный знак марки Geely.

Товарный знак Geely включён Государственным таможенным комитетом в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности — решение о принятии мер по защите прав уже вступило в силу. Заявление подало СЗАО «БЕЛДЖИ» на основании доверенности правообладателя Zhejiang Geely Holding Group, поэтому именно компания «БЕЛДЖИ» теперь единственное юридическое лицо в Беларуси, уполномоченное использовать товарный знак Geely и ввозить автомобили этого бренда. Производитель будет отслеживать факты неправомерного использования товарного знака в стране.

«Это решение — ещё один шаг к развитию цивилизованного рынка автомобилей, на котором защищён конечный потребитель. Теперь, когда товарный знак Geely находится под нашей охраной, покупатель может быть уверен, что приобретает надёжный автомобиль, который произведён официально, соответствует стандартам, включает заводскую гарантию и будет обслужен в ближайшем сервисном центре. Это также делает рынок более прозрачным и защищает самого производителя, который доверил нам представлять его интересы в Беларуси», — объясняют в СЗАО «БЕЛДЖИ»

СЗАО «БЕЛДЖИ» реализует в Беларуси шесть моделей Geely. В их число входят четыре кроссовера с ДВС — городской Cityray, динамичный Atlas, премиальный Monjaro и семейный Okavango. Также представлены два электромобиля Geely — хэтчбек Geely EX2 и кроссовер Geely EX5. На некоторые модели действуют льготные кредиты от 0,01% годовых.

Завод «БЕЛДЖИ» год назад завершил крупную модернизацию, которая позволила повысить качество продукции, увеличить мощности, внедрить современные технологии, добиться высокой эффективности и экологичности производства. Сейчас на территории предприятия строится цех штамповки площадью более 5000 м². В нём будут выпускаться внешние крупногабаритные элементы кузова: передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты, крыши и другие детали.

Мощности завода предполагают выпуск до 120 000 автомобилей в год. Производство включает в себя сварку, окраску и сборку, а все процессы осуществляются на передовом оборудовании международных брендов.
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