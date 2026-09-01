Ежегодную долю ввода арендного жилья в Беларуси планируется довести до 30%. Об этом на совещании у Главы государства о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья заявил заместитель премьер-министра Александр Терехов, сообщает пресс-служба Правительства.

"Тенденции наращивания объемов строительства арендного жилья будут сохранены. Всего за пятилетку запланировано ввести не менее 5 млн квадратных метров такого жилья и довести ежегодную долю его ввода до 30%. При этом полностью мы не отказываемся от механизмов господдержки, сохраняя исполнение своих обязательств перед многодетными семьями и иными первоочередными категориями граждан", - заявил вице-премьер.

Александр Терехов подчеркнул, что в последние годы основным направлением решения жилищного вопроса граждан является обеспечение их арендным жильем.

По словам вице-премьера, из имеющихся 165 тыс. коммунальных арендных жилых помещений три четверти - это существующий государственный жилищный фонд, по разным причинам не приватизированный гражданами до 2016 года. Это жилье в основном построено еще в советские времена. Также к нему относятся жилые помещения, переведенные из служебного и маневренного жилфонда, в том числе находящиеся в собственности сельхозпредприятий.

"Только 14% - это жилье современных потребительских качеств, построенное непосредственно как арендное. Оно особенно востребовано у граждан. Этому направлению Правительством уделяется особое внимание как наиболее перспективному и позволяющему на государственном уровне системно решать не только квартирный вопрос граждан, но и обеспечивать равномерность развития регионов путем строительства жилья там, где в нем есть потребность, - отметил Александр Терехов. - Уже в текущем году ввод такого жилья вырастет примерно в полтора раза и сравняется с объемами строительства жилья с господдержкой".

Правительством организована работа регионов по формированию обоснованных планов строительства арендного жилья. Учитывалась потребность в квалифицированных кадрах, в том числе по реализуемым инвестпроектам, необходимость создания достойных условий проживания для закрепления молодых специалистов, прибывающих на первое место работы по распределению, а также потребность в таком жилье военнослужащих.

"В каждой области и городе Минске сформированы перечни конкретных жилых домов, в которых будут строиться арендные жилые помещения для различных категорий граждан. Акценты в планировании смещены в сторону малых населенных пунктов с населением до 20 тыс. человек (доля строительства в которых увеличена почти до половины от общего объема строительства), а также в сторону молодых специалистов и работников социальной сферы. В первую очередь застройка будет осуществляться там, где уже есть социальная инфраструктура в виде школ, детских садов, поликлиник", - рассказал вице-премьер.

Таким образом, в 2027 году в соответствии со сформированными перечнями планируется к строительству более 900 тыс. кв.м арендного жилья. С учетом устойчивого спроса, в последующем прогнозируется увеличение объемов ввода до 1,2 млн. кв.м такого жилья в 2030 году.