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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ РАЗОБРАТЬСЯ СО СНИЖЕНИЕМ ТЕМПОВ ВВОДА ЖИЛЬЯ И ПРЕСЕКАТЬ БЮРОКРАТИЮ БАНКОВ


14:07 22.09.2026

Александр Лукашенко потребовал от правительства и местных властей жестко пресекать бюрократизм при кредитовании и строительстве жилья, а также объяснить причины снижения темпов ввода жилых домов в первом полугодии. Об этом глава государства заявил 22 сентября 2026 года на совещании по вопросам жилищного строительства.

Лукашенко напомнил, что в стране продолжается возведение коммерческого, индивидуального жилья, а также домов с государственной поддержкой. При этом для строительной отрасли были оперативно приняты все решения, о которых просили Совмин и облисполкомы.

«Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можно объяснить?» — задал вопрос президент.

Глава государства отдельно остановился на жалобах граждан, которые появляются в средствах массовой информации и социальных сетях. Белорусы регулярно сетуют на некомпетентность чиновников на местах и бюрократические проволочки со стороны банков при выдаче жилищных кредитов.

«Таких ситуаций быть не должно! И тут Правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи, не глядя на то, это банки или какие-то бюрократы», — потребовал Александр Лукашенко.
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