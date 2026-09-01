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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ РАЗОБРАТЬСЯ СО СНИЖЕНИЕМ ТЕМПОВ ВВОДА ЖИЛЬЯ И ПРЕСЕКАТЬ БЮРОКРАТИЮ БАНКОВ
14:07 22.09.2026
Александр Лукашенко потребовал от правительства и местных властей жестко пресекать бюрократизм при кредитовании и строительстве жилья, а также объяснить причины снижения темпов ввода жилых домов в первом полугодии. Об этом глава государства заявил 22 сентября 2026 года на совещании по вопросам жилищного строительства.
Лукашенко напомнил, что в стране продолжается возведение коммерческого, индивидуального жилья, а также домов с государственной поддержкой. При этом для строительной отрасли были оперативно приняты все решения, о которых просили Совмин и облисполкомы.
«Как мне докладывают, темпы ввода жилья в первом полугодии этого года снизились. Чем это можно объяснить?» — задал вопрос президент.
Глава государства отдельно остановился на жалобах граждан, которые появляются в средствах массовой информации и социальных сетях. Белорусы регулярно сетуют на некомпетентность чиновников на местах и бюрократические проволочки со стороны банков при выдаче жилищных кредитов.
«Таких ситуаций быть не должно! И тут Правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи, не глядя на то, это банки или какие-то бюрократы», — потребовал Александр Лукашенко.
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