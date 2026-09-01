В Беларуси пустуют более 17 тысяч арендных квартир, при этом почти 6 тысяч из них признаны непригодными для проживания. Об этом стало известно в ходе совещания у Александра Лукашенко, посвященного повышению эффективности использования государственного арендного жилья, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства жестко раскритиковал профильные ведомства и местные власти за нехозяйский подход к использованию жилищного фонда. По словам президента, в то время как тысячи граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, значительная часть государственного жилья простаивает без ремонта или используется неэффективно.

"Сейчас в перечне невостребованных более 17 тыс. жилых помещений. Мы построили жилье, и оно никому не надо?" По его словам, многие квартиры простаивают больше года, а деньги тратятся на их содержание, тогда как люди стоят в очереди.

Премьер-министр Александр Турчин пояснил, что в основном проблема касается не нового бюджетного жилья, а арендных помещений, отнесенных к этой категории в 2016 году и ранее являвшихся ведомственными или служебными, преимущественно в сельской местности. Почти 6 тыс. незаселенных помещений местные власти признали непригодными для проживания и планируют снести.

Президент призвал к хозяйскому подходу: "Иногда эти дома, старье, может, и надо сносить, но кое-что можно и отремонтировать, до ума довести или продать".