С 1 октября 2026 года вступают в силу важные изменения в порядок обработки и приема налоговыми органами электронных документов. Новшества утверждены постановлением Министерства по налогам и сборам от 29 февраля 2012 г. № 7 «О представлении электронных документов в налоговые органы».

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, в документе четко конкретизированы положения по приему и отказу в приеме налоговых деклараций (расчетов), а также порядок уведомления плательщиков о принятом решении.

Главное новшество касается проверки подписей. Налоговый орган будет официально отказывать в приеме электронного документа, если выяснится, что он подписан лицом, которое не является законным или уполномоченным представителем плательщика. В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая обработка и рассмотрение такого документа осуществляться не будут. Плательщикам рекомендуется заранее проверить актуальность данных о полномочиях лиц, подписывающих отчетность.

Кроме того, отказ в приеме электронного документа будет направляться плательщику при наличии в налоговом органе информации о том, что тайна личного ключа электронной цифровой подписи нарушена, а также в случае представления налоговой декларации (расчета) за налоговый (отчетный) период, подвергаемый (подвергнутый) проверке, если это не связано с отражением в бухгалтерском или налоговом учете плательщика результатов проверки либо обстоятельств, которые наступили после начала проверки, но имеют отношение к подвергнутому проверкой периоду.