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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО: АРЕНДНЫЕ ДОМА ДОЛЖНЫ СТРОИТЬСЯ ПОД РЕАЛЬНУЮ ПОТРЕБНОСТЬ, А НЕ РАДИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
13:23 22.09.2026
Арендные дома должны строиться под реальную потребность, а не ради выполнения заданий. Об этом 22 сентября 2026 года Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства констатировал, что новые квартиры зачастую возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий.
"Получается, Гродненской или Могилевской области жилье не надо, а кто-то им навязывает строительство этого жилья", — отметил он.
Президент напомнил, что людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам, и указал на положительные примеры в Петрикове, Руденске, Турове и Витебске. С вступлением в силу указа № 344 процесс активизировался, но пока речь идет лишь о 153 квартирах, построенных предприятиями в 2025 году. Для масштабирования практики требуется прозрачная система учета желающих получить арендное жилье, адресное строительство с акцентом на малые населенные пункты и четкое определение источников финансирования до закладки дома.
"Это не только бюджетные деньги. И предприятие должно вкладывать свои деньги", — добавил Александр Лукашенко.
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