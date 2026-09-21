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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО: АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ ДОЛЖНО СТАТЬ ОСНОВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА В БЕЛАРУСИ
13:20 22.09.2026
Арендное жилье должно стать основным инструментом решения жилищного вопроса в Беларуси. Об этом 22 сентября 2026 года Александр Лукашенко заявил на совещании о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья, сообщает пресс-служба президента.
По его словам, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 542 тыс. семей. В 2026–2030 годах с господдержкой планируется построить 6,5 млн кв. м жилья, из которых 5 млн — арендные.
"Арендное жилье предоставляется предприятием или другим органом власти, если это будет предусмотрено. Это экономически оправдано и удобно для людей, особенно молодых специалистов", — подчеркнул Глава государства. Приоритеты прежние: цена метра не выше среднемесячной заработной платы, нормативные сроки ввода без долгостроев и качество, позволяющее сразу заселиться и жить.
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