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Экономика РБ
ВЫСТАВКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ КО ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ ОТКРОЕТСЯ В МИНСКЕ
13:06 22.09.2026
В преддверии Дня машиностроителя на открытой площадке и в холле Дворца культуры МТЗ (ул. Долгобродская, 24) развернется масштабная экспозиция продукции организаций системы Министерства промышленности Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал Минпрома, свои передовые разработки и флагманские модели жителям и гостям столицы представят ведущие предприятия страны, среди которых МТЗ, МАЗ, «Амкодор», Минский моторный завод, СЗАО «БЕЛДЖИ», «Белкоммунмаш» и «Бобруйскагромаш».
Вниманию посетителей предложат уникальные новинки и легендарные машины, ставшие гордостью белорусского машиностроения. В числе главных экспонатов выставки — инновационный комбинированный пресс-подборщик от «Бобруйскагромаш» и знаменитый спортивный автомобиль команды «МАЗ-СПОРТАВТО», совсем недавно покорявший трассы бахи «Уральский рубеж-2026».
Любители мощных машин смогут вживую увидеть трактор BELARUS 5425, который располагает силой в 542 л.с. и официально признан вторым по мощности в мире в классической компоновке. Наряду с современными гигантами на площадке будет представлен и раритетный экспонат — первый массовый советский колесный универсально-пропашной трактор на пневматических шинах.
Помимо тяжелого машиностроения, промышленный комплекс страны продемонстрирует и другие важные достижения. Гости мероприятия смогут ознакомиться с широким спектром современной бытовой техники, электроники, оптических приборов, медицинских изделий, а также металлопродукции и сложных гидравлических систем, которые ежедневно находят применение как в быту, так и на крупнейших производствах.
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