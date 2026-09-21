Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси по итогам I полугодия 2026 г. проведены анализы состояния конкуренции на 22 товарных рынках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, включено 115 субъектов, исключено – 85, в Государственный реестр субъектов естественных монополий включен 1 субъект, исключено – 2.

МАРТ завершен анализ двух товарных рынков – услуг по ремонту и техническому обслуживанию лифтов в Гомельской области, а также услуг по организации массового катания на коньках в Гродненской области. По итогам в Государственный реестр доминирующих субъектов внесены изменения.

На рынке ремонта и обслуживания лифтов доминирующее положение установлено у ряда организаций: ЗАО «Гомельлифт» – в границах 11 районов Гомельской области; ПУП «Полеслифт» – в границах 7 районов; КУП «Добрушский коммунальник» – в Добрушском районе; КЖЭУП «Жилкомсервис два» – в Жлобинском районе; КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» – в Мозырском районе; КУП «Речицкий райжилкомхоз» – в Речицком районе; КЖУП «Светочь» – в Светлогорском районе; группа лиц в составе КЖРЭУП «Советское» и КЖРЭУП «Сельмашевское» – в границах г. Гомеля.

Для субъектов установлен способ ценового регулирования – предельный норматив рентабельности. При этом услуги по техническому обслуживанию лифтов для населения регулируются путем установления предельных максимальных тарифов.

Одновременно ЗАО «Гомельлифт» исключено из реестра доминантов местного уровня по товарной позиции «ремонт и эксплуатация лифтового хозяйства» в границах Гомельской области.

На рынке организации массового катания на коньках в реестр доминантов включены: ООО «Тринити Инвест» – в границах г. Гродно и Гродненского района; ГУ «Островецкая специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» – в границах Островецкого района.

Сохранило доминирующее положение ГУ «Клуб по хоккею с шайбой «Лида» – в границах Лидского района.

Для указанных субъектов также установлен предельный норматив рентабельности.

В связи с утратой доминирующего положения из реестра исключено ГУ «Хоккейный клуб «Неман».

МАРТ уже готовит новые проверки. До конца 2026 года ведомство проанализирует конкурентную среду на следующих региональных рынках: «ремонта и эксплуатации лифтового хозяйства» – на территории Брестской области; «услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, индивидуальных средств размещения» – на территории Витебской области; «услуг пластической хирургии» и «услуг по изготовлению ювелирных изделий» – на территории Гродненской области; «услуг по монтажу и наладке домофонных систем» – на территории Минской области; «услуг по погребению» и «очистки семян льна» – на территории Могилевской области; «хранения принудительно перемещенных неэксплуатируемых транспортных средств» и «принудительного перемещения неэксплуатируемых транспортных средств» – на территории г. Минска; «закупки свиней, закупка крупного рогатого скота» – на территории всех областей; «продажи тепловой энергии энергоснабжающими организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении теплоисточник(и), юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» – на территории всех областей и г. Минска.