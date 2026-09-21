Комитетом госконтроля Минской области в ходе мониторинга торговых объектов, реализующих непродовольственные товары, выявлены грубые нарушения законодательства.

Как сообщает Telegram-канал КГК, так, в одном из магазинов в г. Дзержинске продавалась взрослая и детская обувь (более 60 пар) без нанесенных средств идентификации (маркировки). Кроме того, на детскую обувь отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции.

Аналогичные нарушения установлены в магазине аг. Щомыслица Минского района. Здесь без средств идентификации реализовывались мужская и женская обувь, а швейные изделия, в том числе детские, и игрушки предлагались покупателям без документов, подтверждающих их безопасность.

Деятельность торговых объектов приостановлена до полного устранения нарушений.