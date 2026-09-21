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Экономика РБ
ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГАЗИНОВ В ДЗЕРЖИНСКЕ И АГ. ЩОМЫСЛИЦА
12:21 22.09.2026
Комитетом госконтроля Минской области в ходе мониторинга торговых объектов, реализующих непродовольственные товары, выявлены грубые нарушения законодательства.
Как сообщает Telegram-канал КГК, так, в одном из магазинов в г. Дзержинске продавалась взрослая и детская обувь (более 60 пар) без нанесенных средств идентификации (маркировки). Кроме того, на детскую обувь отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции.
Аналогичные нарушения установлены в магазине аг. Щомыслица Минского района. Здесь без средств идентификации реализовывались мужская и женская обувь, а швейные изделия, в том числе детские, и игрушки предлагались покупателям без документов, подтверждающих их безопасность.
Деятельность торговых объектов приостановлена до полного устранения нарушений.
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