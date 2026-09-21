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Экономика РБ
ТУРЧИН: МЫ ВИДИМ ОЧЕВИДНЫЕ РЕЗЕРВЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, КОТОРЫЕ НАМ НАДО РЕАЛИЗОВАТЬ
12:06 22.09.2026
Итоги работы строительной отрасли Беларуси за 8 месяцев 2026 года рассмотрели 21 сентября 2026 года на рабочем совещании у премьер-министра Александра Турчина, сообщает пресс-служба Правительства.
К обсуждению кроме профильных министров приглашены заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, ответственные за строительный комплекс. Доложено о причинах замедления темпов по отдельным регионам и мерах, которые позволят выровнять ситуацию путем активизации работ по реализации важнейших проектов, по строительству жилья, объектов государственной и местных инвестиционных программ, капитальному ремонту.
"По строительному комплексу вроде как результаты больше 100%. Но, как я говорю, этот результат удовлетворять меня не может по причине того, что мы видим очевидные резервы в строительной отрасли, которые нам надо реализовать", - отметил Александр Турчин.
Премьер-министр еще раз напомнил о персональной ответственности за выполнение доведенных параметров.
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