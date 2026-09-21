ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.09.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПЛАТФОРМА BATTERYFLY ДО КОНЦА ГОДА ПЛАНИРУЕТ ДОВЕСТИ ЗАРЯДНУЮ КАРТУ ДО 1 ТЫС. СТАНЦИЙ


11:50 22.09.2026

Платформа BatteryFly планирует расширить свою зарядную карту до 1000 станций, включая партнерские.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, новые ЭЗС появятся в небольших городах и поселках, вроде Езерище, Кореличи, Лиозно, Нарочь и Браслав.

Только за лето BatteryFly запустила 120 собственных и партнерских станций в 21 населенном пункте. Среди них Старые Дороги, Щучин, Витебск, Мядель, Краснополье, Шумилино, Лунинец, Чашники, Волковыск, Светлогорск, Солигорск и Барановичи. В ближайшее время новые станции должны появиться в Езерище, Кореличах, Лиозно, Нарочи, Браславе, а также на погранпункте Брузги.

В некоторых из этих городов раньше не было быстрых зарядок, а где-то существовали только медленные станции. Поэтому новые точки позволяют не только удобнее заряжать электромобиль в самом городе, но и постепенно соединять регионы в единую сеть.

«Мы хотим, чтобы на электромобиле можно было спокойно ездить по всей Беларуси, а не только между крупными городами. Поэтому сознательно открываем станции и там, где сегодня нет большого потока электромобилей. Не ждем высокого спроса, а предвосхищаем его и готовимся заранее. Мы считаем, что инфраструктуру нужно создавать уже сейчас», — поясняют в BatteryFly

Найти зарядные станции BatteryFly и других операторов можно в бесплатном сервисе BelCharge от BatteryFly Engineering. На одной карте отображаются доступные станции, типы коннекторов, мощность и тарифы. Сервис также позволяет построить маршрут с учетом зарядок по пути, а заодно посмотреть travel-локации и интересные места по дороге.

Станции BatteryFly доступны и в Яндекс Картах, Google Maps и 2ГИС. Поэтому найти зарядку можно прямо во время построения обычного автомобильного маршрута.

До конца года в сети планируют запускать по 20-40 зарядных станций в месяц. Судя по темпам последних месяцев, новые точки будут появляться по всей стране, постепенно сокращая количество маршрутов, которые электромобилистам приходится планировать с оглядкой на зарядку.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2026
валюта курс
EUR 3.4694
USD 3.0222
RUB 3.5935
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.09.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4599 -0.0077
USD 3.0222 -0.0012
RUB 3.5935 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4530
USD 3.0060 3.0100
RUB 3.4140 3.5450
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1450 1.1480
EUR/RUB 98.1000 100.9500
USD/RUB 85.7000 88.1500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте