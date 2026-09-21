Платформа BatteryFly планирует расширить свою зарядную карту до 1000 станций, включая партнерские.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, новые ЭЗС появятся в небольших городах и поселках, вроде Езерище, Кореличи, Лиозно, Нарочь и Браслав.

Только за лето BatteryFly запустила 120 собственных и партнерских станций в 21 населенном пункте. Среди них Старые Дороги, Щучин, Витебск, Мядель, Краснополье, Шумилино, Лунинец, Чашники, Волковыск, Светлогорск, Солигорск и Барановичи. В ближайшее время новые станции должны появиться в Езерище, Кореличах, Лиозно, Нарочи, Браславе, а также на погранпункте Брузги.

В некоторых из этих городов раньше не было быстрых зарядок, а где-то существовали только медленные станции. Поэтому новые точки позволяют не только удобнее заряжать электромобиль в самом городе, но и постепенно соединять регионы в единую сеть.

«Мы хотим, чтобы на электромобиле можно было спокойно ездить по всей Беларуси, а не только между крупными городами. Поэтому сознательно открываем станции и там, где сегодня нет большого потока электромобилей. Не ждем высокого спроса, а предвосхищаем его и готовимся заранее. Мы считаем, что инфраструктуру нужно создавать уже сейчас», — поясняют в BatteryFly

Найти зарядные станции BatteryFly и других операторов можно в бесплатном сервисе BelCharge от BatteryFly Engineering. На одной карте отображаются доступные станции, типы коннекторов, мощность и тарифы. Сервис также позволяет построить маршрут с учетом зарядок по пути, а заодно посмотреть travel-локации и интересные места по дороге.

Станции BatteryFly доступны и в Яндекс Картах, Google Maps и 2ГИС. Поэтому найти зарядку можно прямо во время построения обычного автомобильного маршрута.

До конца года в сети планируют запускать по 20-40 зарядных станций в месяц. Судя по темпам последних месяцев, новые точки будут появляться по всей стране, постепенно сокращая количество маршрутов, которые электромобилистам приходится планировать с оглядкой на зарядку.